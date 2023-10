Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

Yo conocí a Gilmer Mesa en un programa en vivo y en directo de un canal católico de esta ciudad. Cuando el presentador me preguntó qué pensaba de la literatura de Gilmer, de La cuadra, no dudé en afirmar que estábamos ante un escritor que daría de qué hablar, ya lo estaba haciendo con esa primera novela, que debíamos seguirle la pista, que su literatura no nos dejaría nunca más impasibles, que todos lo que se acercaran, y aguantaran sus historias tan retorcidas, como lo es la sociedad misma, quedarían irremediablemente prendados de él y lo seguirían, lo seguiríamos hasta celebrar todo lo que él escribiera.

A los pocos años llegaron Las travesías y recientemente se publicó Aranjuez, y no pude estar más feliz cuando en la presentación de este libro, en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, la fila era tan larga que fuimos muchísimos los que nos quedamos por fuera. Todos los ejercicios previos de escritura que nunca conoceremos, los 99 cuentos malos que escribió antes de publicar (como me dijo hace poco), lo consagraban como un gran escritor; por ahora, hablemos un poco de Aranjuez, una novela que en un país de malos padres, en un barrio donde los gestos cariñosos suelen provenir de la madre y la sociedad, al parecer, desprecia el afecto masculino, hay historias de varios de ellos que conmueven, que tratan de huir de su sino o redimir, de alguna manera, su remordimiento.

Cuando la novela empieza, uno de esos padres, tal vez el que detona todo lo que ocurrirá en estas 292 páginas, lleva diez días muerto. Luego, intentamos olvidar ese dato, pero la historia hace que nada de lo vivido quede en el olvido, para no perder los recuerdos, “para mejorarlos a todos en él”, para procurar, como ocurre en las buenas historias, que así sepamos el final, queremos que sea distinto, que el padre no muera, que todos se salven, nos salvemos. Pero la vida es lo que es y no hay que preocuparse tanto porque, con abundancia o sin ella, todo pasa. Al contar la historia del padre, o de los padres, se cuenta la historia de un barrio que vive su destino.

Aranjuez está atravesada por historias que se anuncian como tragedias griegas, como las mismas historias que recopilaron los hermanos Grimm en su momento y dejan ver lo más descarnado, las pasiones, los intentos de cambio de un ser humano a pesar de sí mismo, pero también la bondad y la redención. En la escritura de Gilmer hay un desquite que me hace pensar qué historias contaríamos de nuestros barrios o cuánto dolor necesita un libro. Termino con esta frase: “No hay que matar a nadie para ser escuchado”, Gilmer Mesa ha logrado que su voz retumbe.