Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

Fico será, afortunadamente, el próximo alcalde Medellín.

Según las encuestadoras de trayectoria como el CNC, GAD3, Atlas Intel e Invamer, la diferencia entre Fico y Upegui es de alrededor de 50 puntos porcentuales, una cifra sin precedentes en la segunda ciudad del país.

No sirvió ni la burda campaña negra de desinformación, ni el dinero a montones ni los contratistas a favor de los candidatos de Quintero: la cuestión para Fico el próximo domingo no es ganar, sino barrer.

Daniel Quintero es, sin lugar a duda, un político muy hábil. De lo contrario no habría llegado hasta donde está. Sin embargo, tampoco posee la genialidad maquiavélica que algunos, con paranoia, le atribuyen: no cuenta con la capacidad de tenerlo todo meticulosamente calculado para ganar el 29 de octubre.

Si fuera así, su mejor ficha para permanecer en el poder no sería Upegui, un mequetrefe apelmazado a quien Fico cuadruplica en las encuestas y que cada vez que habla en público deja en evidencia que tiene la inteligencia, entre otras muchas virtudes, a una más que prudente distancia. Tampoco habría sido un fracaso tan rotundo su estrategia paralela con Albert Corredor, que ni con toda la Secretaría de Educación a su servicio ni empapelando la ciudad de amarillo pudo trascender ser una versión fracasada de hacer política a lo “nuevo rico”.

Aun así, es con gran preocupación que debo reconocer que, aparte de Fico, después de tres años en los que se insistió en la necesidad de un “consenso” y de “unión”, Corredor y Upegui fueron las dos opciones más viables que surgieron como candidatos en la ciudad. Aunque hubo muchos “cafés” y se insinuaron numerosas alianzas, los egos no dejaron crear acuerdos. Quedamos, por el contrario, con una decena de candidatos que nadie conoce. Si no se hubiera lanzado Fico, quién sabe dónde estaríamos estas elecciones. No se avizoran nuevos liderazgos políticos relevantes.

¿Cuál va a ser el proyecto político en Medellín que logrará superar a Quintero o a alguno de sus sucesores dentro de cuatro años?

Adenda: queda claro que votaré por Fico, al igual que en la pasada columna dejé claro que votaré por Andrés Julián Rendón.

A la Asamblea, votaré por Luis Peláez, # 51 por Renace, que con sus denuncias impecablemente documentadas ha logrado, desde su curul, hacer una gran labor de control político a Daniel Quintero.

Al Concejo de Medellín, me gustaría recomendar cuatro candidatos a quienes tengo el privilegio de conocer personalmente.

Esteban Jaramillo, #1 por Renace, un gran amigo cuyo entendimiento profundo y vocación genuina por la ciudad hacen que le perdone lo fajardista. Andrés Tobón, #2 por Creemos, exsecretario de Seguridad de la ciudad quien, además de tener un conocimiento juicioso de muchos temas de Medellín, ha demostrado una gran capacidad para comunicar sus ideas de forma clara y frentera. Luis Guillermo Vélez, #1 por el Centro Democrático, el mejor profesor que tuve durante mi pregrado de Economía en EAFIT. Y Juliana Hernández, #3 por el Centro Democrático, una mujer que estoy seguro de que dará mucho de qué hablar donde sea que esté en su carrera política que apenas arranca.