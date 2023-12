Por Diego Aristizábal - desdeelcuarto@gmail.com

Ante este par de días que le quedan al año, he estado pensando en lo mágico que es el cierre de un ciclo. Que los días se acaben, que el año termine es justo, ¿se imaginan que no existieran los días ni los años, las medidas, los términos, que nada llegara a su fin? Aunque, confieso, a veces me seduce esa idea desordenada de la vida, olvidar las fechas, los días, los años que sumo. Vivir y ya. Incluso, creo que este territorio donde vivimos nos ha malacostumbrado, nos ha hecho creer que hay cosas que nunca acabarán, que hay frutas, ríos, climas perfectos que siempre estarán ahí, y por eso, quizá, no valoramos tanto como debiéramos los privilegios; cosa muy distinta en aquellos países medidos por las estaciones que, por más que quieran, no pueden comerse una guayaba dulce recién arrancada del árbol en el invierno. De otro lado, también pienso que un país tropical como este tampoco se cansa de cosechar guerras y corrupción, hay cosas buenas y malas que, por lo visto, no saben de finales.

Pero volvamos mejor a la contundencia del tiempo, a la belleza que, por esta vez, a punto de terminar el 2023, nos cabe en la cabeza, y es esa dicha de suponer que podemos empezar de nuevo, me gusta enfatizar en eso porque es la demostración tajante de la humanidad, es como decir que no importa lo que haya pasado podemos volver a intentarlo, no quedarnos con las ganas, vivir apasionados.

Me gusta creer en la amistad, en la cotidianidad, en las declaraciones de amor que, como leí ayer en un libro de Alberto Manguel, “lo cierto es que, en verso o en prosa, estas declaraciones de amor son antiquísimas, ya que el deseo de ser amado es tan viejo como el de poseer oro y enormes rebaños”. Ojalá quienes leen esta columna no les falte nunca este asunto vital, se enamoren más, se declaren sin miedo, ¿qué más da?.

Y claro, sin ánimo de aguar la fiesta, creo que también debemos pensar y hablar sin tapujos de la muerte, a esta condenada más vale nunca darle la espalda porque ella hace lo que tiene que hacer para que no olvidemos jamás lo efímeros que somos, el poquito tiempo que dura una vida, sin importar cuánto dure. Lo curioso de la muerte es que nos recuerda siempre lo importante.

Ahora, recordemos que el 2024 será bisiesto, y creo que todos tenemos muy presente cómo el 2020, también bisiesto, nos sorprendió con una pandemia que, después de tantos muertos, nos prometió que seríamos una mejor humanidad, asunto pendiente, y con una peste política que deslegitimó en Medellín el concepto de ser “independiente”. Ojalá los 366 días que tendremos nos iluminen en pensamiento, en comprensión, en gratitud y, por qué no, sirvan también para dejar ciertas costumbres que nos hacen daño como sociedad. Que se acabe el circo y que comamos mejor pan y libros, combinados con vino y cerveza.

¡Salud y un feliz año nuevo!