Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Entiendo la molestia política y seguramente personal del Presidente por lo ‘enredadas’ que se encuentran sus iniciativas de reforma en el Congreso, en la medida en que las mismas fueron parte sustancial de sus promesas de campaña y seguramente una respuesta a la necesidad de un sector de la sociedad colombiana, sin duda de los más deprimidos y marginalizados de nuestros compatriotas.

Igualmente, la búsqueda de opciones de superar esa situación a través de diversas opciones —una asamblea constituyente, cabildos populares— y al tiempo prepararse y preparar su movimiento político para el debate electoral del 2026 y de esa forma tratar de garantizar continuidad política a sus iniciativas de cambio.

Sin embargo, coincido con el senador Iván Cepeda, el empresario Thierry Ways, entre otros, que consideramos que la idea del Acuerdo Nacional que propuso en su momento sigue siendo una opción política que no debería ser desechada y que puede ser una salida para lograr entendimientos alrededor de las reformas en curso —quizá se logre en algunas de ellas grandes coincidencias, en otras solamente coincidencias parciales, pero si se trabaja teniendo como referente los problemas nacionales, es posible lograr los acercamientos—. Quizás requiere trabajarse con mayor persistencia y una cierta metodología. Me pregunto, señor Presidente, si no sería útil que usted encargara de la tarea de los contactos iniciales a dos dirigentes de su partido, a vía de ejemplo señalo al senador Iván Cepeda, que no hay duda ha mostrado una gran capacidad de concertación y una madurez para manejar situaciones complejas, como las conversaciones de paz con organizaciones insurgentes, y el dirigente Alexander López, hoy director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), pero quien tiene una larga experiencia de negociador como dirigente sindical y como congresista, para que iniciaran la tarea exploratoria, bajo su orientación, de construir ese Acuerdo Nacional que eventualmente pudiera cambiar el escenario de la política nacional.

Creería que si eso se logra, y pienso que hay grandes posibilidades de que se logren resultados exitosos, su gobierno tendría un legado de la mayor importancia para la democracia colombiana: que el primer Presidente de izquierda progresista logró un ambiente de concertación en democracia con sus adversarios políticos y sus aliados, que las reformas que de allí se deriven —que pueden no ser en todos los casos lo deseable, pero sin duda favorable a los colombianos marginalizados y excluidos—, y junto con los avances en su política de paz total con los grupos irregulares armados, así como eventuales adiciones o cambios a la Constitución de 1991 —vía el Congreso—, que la gran mayoría de colombianos aprobamos y respetamos, pero que sin duda requiere, como algo normal, un aggiornamento, una puesta al día, con lo cual, igualmente su mandato dejaría una huella importante y sería una gran contribución a una democracia de mejor calidad.

Esto no significa que el Presidente no pueda seguir promoviendo y preparando su movimiento político para el debate electoral del 2026.

Me excuso por el atrevimiento de estas sugerencias, pero considero que, en momentos de confusión y crisis nacional, todos deberíamos contribuir con ideas para superar la misma.