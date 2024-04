Por Aldo Cívico - @acivico

Si Medellín quiere dejar de ser un imán para el turismo sexual debe dejar de considerar al turismo como una mera actividad económica manejada solo por operadores turísticos. En su lugar, es necesario reconocer el turismo como un eje estratégico para la transformación integral de la ciudad. Medellín puede inspirarse en ciudades como Madrid, Ámsterdam, Barcelona y Palermo, donde el turismo se ha convertido en un articulador de intervenciones públicas y privadas; facilitando así no solo el desarrollo económico, sino también la sostenibilidad, la transformación cultural y la inclusión.

Medellín también debe recordar su propia experiencia: hace poco más de una década se había posicionado en el mundo como un ejemplo de innovación, como la ciudad que pasó del miedo a la esperanza. Hoy, Medellín puede ser un ejemplo global de un nuevo renacimiento. Para lograr este objetivo, el turismo es un catalizador fundamental.

Por ello, el turismo debe convertirse en un articulador estratégico de intervenciones sinérgicas. Esto implica la articulación entre la recuperación y resignificación de espacios públicos, la creación de nuevos proyectos arquitectónicos de vanguardia, la capitalización de realidades culturales, la oferta de itinerarios gastronómicos, la mejora del transporte público y la innovación tecnológica. Si en Madrid los rascacielos del Complejo Cuatro Torres han redefinido la imagen de la capital española como una ciudad moderna y dinámica, en Medellín un proyecto arquitectónico de vanguardia podría dar vida a un hub de innovación que atraiga a empresas como Tesla, Microsoft y Nubank. De esta manera, Medellín podría convertirse en un destino preferido para negocios y eventos internacionales. Si cadenas hoteleras de lujo como Soneva, Six Senses y Hyatt han sido pioneras en la construcción de “hoteles verdes”, ¿por qué no imaginar que marcas como Four Seasons, que pronto abrirá un hotel en Cartagena, construya un hotel verde en Medellín, transformándolo en un hito para la ciudad? El turismo sostenible es una de las tendencias más importantes en la actualidad. Medellín, inmersa en el verde, puede convertirse en un faro de este tipo de turismo en el mundo.

Si ciudades como Ámsterdam y Palermo han hecho del arte y la cultura el eje central de su transformación, Medellín lo tiene todo para expandir y visibilizar aún más lo que ya viene haciendo. Festivales como la Solar o eventos como After Life, promovidos y traídos a Medellín por BreakfastClub (recientemente adquiridos por Tu Boleta), son la semilla para eventos aún más masivos. La construcción de una arena para conciertos en Sabaneta será un gran aporte para consolidar a Medellín como una capital de la música. Si Palermo ha revitalizado su centro histórico, Medellín puede transformarlo en un salón urbano de restaurantes, cafés, teatros y música en vivo que no solo atrae turistas, sino que también integra a las comunidades de la ciudad. Si las estaciones del metro de Nueva York son espacios para conciertos de artistas locales, lo mismo se podría imaginar en Medellín para visibilizar el talento artístico que pulula en todas las comunas. Son solo unas ideas, pero Medellín lo tiene todo para vivir un nuevo renacimiento si hay una estrategia articulada alrededor del turismo.