Por Aldo Cívico - @acivico

¿Medellín está perdiendo la narrativa que, con inteligencia, construyó durante años, destacándose como un centro mundial de innovación, entretenimiento y resiliencia? Actualmente, la ciudad se encuentra narrada como un prostíbulo. Los medios internacionales solo enfocan su atención en casos severos de explotación sexual infantil y la muerte de extranjeros. Contrario a 2013, cuando el periódico italiano La Repubblica la elogiaba como la “Ciudad Milagro”, recientemente la ha descrito como un núcleo de prostitución. La capacidad de Medellín para inspirar durante los últimos años se ha visto mermada. Eso no solo es triste sino injusto, porque Medellín tiene mucho por contar.

Obvio, no se trata de ocultar lo que ocurre. Denunciar es necesario; ayuda a proteger a menores y nos despierta sobre la corresponsabilidad que todos tenemos de cuidar a los más indefensos. Las dos niñas de 12 años que fueron encontradas en un hotel, acompañadas de un extranjero, no fueron solo víctimas de ese depredador en particular, sino también de un contexto más amplio de degradación, hambre, indiferencia y complicidades que poco tiene que ver con los extranjeros y mucho con nosotros. Por lo tanto, es acertado que el alcalde llame la atención sobre este fenómeno.

Sin embargo, esto no es suficiente. Más allá de reprimir es crucial fortalecer, apoyar y dar visibilidad a una amplia gama de iniciativas culturales, artísticas, deportivas y emprendedoras, las cuales son fundamentales para el cambio. La Policía reacciona y reprime, pero no transforma. En el pasado, fue precisamente el enfoque cultural el que propició el “milagro de Medellín”. En articulación con otras estrategias, el énfasis cultural tiene que ser el eje estratégico de un turismo atractivo para familias, nómadas digitales y mochileros. Actualmente, falta una estrategia que abarque estas redes. Aún no se comprende plenamente su valor estratégico integral.

La ausencia de una narrativa se debe a la falta de ideas innovadoras, elementos que la actual administración no muestra poseer. A pesar de hablar sobre unir a la ciudad y de priorizar la cultura, no sabe cómo llevarlo a cabo ni logra convocar a todos los sectores de la ciudad en torno a una visión común. Además, otras plataformas ciudadanas también se están demorando. ProAntioquia, por ejemplo, solo recientemente ha instalado una mesa en materia de turismo, pero hasta el momento solo se ha enfocado en las ofertas de los operadores, lo que no es suficiente. Esta situación se ve agravada por un modus operandi fragmentado en la ciudad, donde existen liderazgos autorreferenciales más enfocados en proteger y expandir su propio lote de poder que en servir de manera incondicional a la ciudad. La creación de una secretaría de Turismo podría representar un avance, pero lo que realmente se necesita no es más burocracia, sino ideas y ejecución. Por ello, es crucial desatar una oleada de orgullo ciudadano que convoque a todos los sectores a participar en conversaciones generativas y amplias, que no pueden solo empezar y terminar en la Milla de Oro o Eafit. Al contrario, estas conversaciones deben originarse y desplazarse por todos los rincones de la ciudad, para que Medellín pueda volver a brillar.