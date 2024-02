Por Juan José García Posada - juanjogarpos@gmail.com

No puedo afirmar si Acuamán todavía estudia en la Universidad. De pronto sí. Estaría en la lista de veteranos con medio siglo en las aulas. En la época nuestra, entre 1965 y 1970, era el prototipo del alumno perpetuo. Se le conocía con aquel apelativo y era hombre estudioso y disciplinado. Seguro tuvo que estirar sus carreras por varios semestres en vista de las limitaciones económicas, que nos frenaban a muchísimos estudiantes del Alma Mater de Antioquia, que debíamos combinar estudio y trabajo para ayudar a sostener la familia. En mi caso, siempre tuve una beca por ser hijo de profesor jubilado. Al amigo Acuamán le saltaban a la vista las dificultades. ¡Pasaba trabajos!, en el sentido literal. Pero no se aprovechaba de su condición, ni mucho menos era un infiltrado, como puede que lo hayan sido algunos discentes sempiternos.

Recuerdo el caso leyendario de Acuamán por la discusión bizantina de estos días sobre los estudiantes incombustibles. Si alguien quiere o debe estudiar toda la vida en la Universidad, allá él. Está en su derecho, sobre todo si lo hace por necesidad y de buena fe y sin defraudar a nadie. Acuamán se vio forzado a escribir su verdadera historia en un librito que me regaló algún día en cualquiera de los eventos académicos a los que asistía sin falta.

Poseidón o Neptuno eran los nombres originales de Acuamán en la mitología griega y romana. Era el rey de los mares. Algún profesor o condiscípulo le asignó esa denominación a nuestro personaje, cuyo nombre de pila era o es Hernán. Todo, porque dicen que una vez, cuando se dedicó a estudiar natación en la Biblioteca, al pretender el paso de la teoría a la práctica se lanzó a la piscina de clavados y no a la normal, creyendo que por parecerle más pequeña sería la de niños o aprendices. Estuvo a punto de morir en el profundo ejercicio. Se justificó en el libro al explicar que no estaba todavía listo para dar el salto de lo teórico a lo práctico. Casi nada. Pero no nadó nada.

De más que han aparecido libros afines a La verdadera historia de Acuamán. Le pondrían un condimento picante a la historia de la venerada Alma Mater. Sé que estudiantes sempiternos o perpetuos como Acuamán o como el abogado Rollo los ha habido siempre, desde los tiempos fundacionales de Fray Rafael de Laserna. Cuando trabajábamos en la Emisora Cultural, que lindaba con la cripta de los jesuitas, en el tercer piso del segundo patio del edificio de San Ignacio, nos daba algo de escalofrío en las noches la historieta de un fraile que dizque habitaba en el zarzo del Paraninfo y salía andando y repitiendo lecciones y oraciones a las doce de la noche (“las doce, al fin, la oscuridad me aterra”). Alguna madrugaba escribí sobre esas apariciones espeluznantes del antepasado de Acuamán y la legión de estudiantes perpetuos.