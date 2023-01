Las personas que en busca de su identidad se limitan solo a la historia de una nación están dándole la espalda a su humanidad”.

Yuval Noah Harari,

En su reciente ensayo The Dangerous quest for identity (La peligrosa búsqueda de la identidad), el historiador y filósofo demuestra cómo todo ser humano es heredero de la totalidad de la creación y no es producto de un solo lugar. Revista Time.