Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Sus emociones no están en venta ni se pueden manipular, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos. Estamos prohibiendo las redes sociales para menores de 15 años y vamos a prohibir los teléfonos móviles en nuestros institutos. Creo que esta es una norma clara”.

Emmanuel Macron,

Presidente de Francia, dijo que su Gobierno busca agilizar el proceso legal para la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años.

