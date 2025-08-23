Antioquia logró incluir en los planes de desarrollo de los municipios y de la Gobernación unas metas importantes. Por ejemplo, promover 50.000 iniciaciones de VIS y VIP en estos cuatro años. Eso nos ha empezado a funcionar, porque el año pasado era de estructuración del plan de desarrollo... En 2025 empezamos a tener el primer año de esos planes”.

eduardo loaiza posada,

gerente de Camacol Antioquia, resalta condiciones para invertir en vivienda nueva tras baja de tasas de interés y la entrega de subsidios locales.