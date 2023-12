En la escuela francesa, no se cuestiona la autoridad, se respeta. En la escuela francesa, no se cuestiona el laicismo, se respeta. En resumen, en una escuela francesa no se cuestiona la autoridad del profesor ni la autoridad de nuestros valores”.

Gabriel Attal,

Está tan enrarecido el ambiente escolar francés, que el ministro de educación tuvo que intervenir por el escándalo que armaron estudiantes musulmanes de un colegio público después de que un profesor enseñara en clase imágenes de un cuadro con desnudos del siglo XVII. Attal dijo además que en la escuela francesa, no se aparta la vista delante de un cuadro, no se tapan los oídos en clase de música, no se lleva ropa religiosa. Infobae.