Busco un debate público, porque ser rico implica poder y en una democracia el poder no es un asunto privado”.

Marlene Engelhorn,

La austriaca acaba de recibir una herencia millonaria tras la muerte de su abuela, accionista de la farmacéutica Boehringer y el consorcio BASF, el mayor grupo químico del mundo. Pero considera injusto y antidemocrático que solo unos pocos hereden grandes sumas de dinero y que la mayoría se quede sin nada, o que no se reconozca a quienes hicieron posible la acumulación de riqueza. Dice que en su caso no hizo nada para merecerla y que es una impertinencia para la sociedad que se le permita tener ese poder, porque no se puede confiar en los ricos. Considera que es el Estado el que debe decidir qué hacer con todo ese dinero. El Mundo de Madrid.