Esta es la consecuencia del odio que genera usted, presidente Petro, con sus palabras. Hoy con ese odio causa tanta violencia como la que causó cuando era guerrillero. No solo pone en riesgo nuestra integridad, sino la de nuestras familias. Miren, mi mensaje es claro, no a la violencia, no al odio”.

Federico Gutiérrez,

alcalde de Medellín, quien fue insultado por varios estudiantes en el Politécnico Jaime Isaza, cuando asistía a un partido de fútbol de su hijo.