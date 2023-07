Solo el 48% de las zonas francas en Colombia exporta, asegura la Andi

La muestra representa a 125 usuarios de 24 zonas francas, es decir, cerca de 74% a 80% del total del mercado nacional. Entre los hallazgos del informe, se encontró que, del total de las zonas francas, 48% exporta, 47,2% no y 4,8% aún está en el proceso para hacerlo.

De las razones del porqué no exportan, la mayoría contesta que la actividad económica de la compañía se lo impide. La segunda razón más recurrente es que no cuentan con la suficiente capacidad productiva, seguido del desconocimiento del mercado y una ausencia considerable de potenciales clientes. Del total, 70,4% de las zonas francas no cuenta con un plan de internacionalización, que es una de las condiciones para la tarifa diferencial de la zona franca.

El informe también deja ver que, pese a que no cuentan con un informe de internacionalización, casi 80% de los usuarios tiene claro qué producto o servicio desea exportar. Además, 60% tiene claro a qué país puede exportar su producto potencialmente.