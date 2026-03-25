Así fue el choque entre Petro y el sindicato de Ecopetrol por supuesta alianza con el uribismo

La Unión Sindical Obrera (USO) salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó una supuesta cercanía del sindicato con sectores del uribismo en medio de la discusión sobre la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol.
El jefe de Estado manifestó que no veía con buenos ojos la existencia de una posible convergencia de intereses entre el movimiento sindical y sectores políticos de oposición, en referencia a las críticas que han surgido desde la USO frente a la dirección de la petrolera y su advertencia de un paro de trabajadores si no se aparta a Roa.
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“La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo”, afirmó el presidente Petro.