Frente a esto último, el presidente comentó que “las resoluciones del Departamento de Justicia y de la SEC no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta” contra ningún funcionario, director o accionista de Grupo Aval.

Y es que, el pasado jueves 10 de agosto, se conoció que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Securities and Exchange Commission, SEC, cerró las investigaciones que venía realizando desde hace cinco años sobre el papel de Grupo Aval y Corficolombiana en el caso de corrupción de Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol II.

Sin embargo, Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación, indicó este mismo jueves que “en el caso de Odebrecht vamos a entregar 115 imputaciones adicionales a las que había antes de mi administración. Vamos a mostrar cómo funcionaba todo el entramado corrupto. Hoy trabajamos de la mano del FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos)”.

El jefe del ente acusador dijo que tiene pruebas que demuestran como esas personas favorecieron al contratista en seis otrosíes del contrato de la Ruta del Sol 2, por lo que el caso tendría todavía tela por cortar y la información seguirá apareciendo ante la opinión pública.

Panorama bancario en Colombia

Durante su intervención, Sarmiento también habló del panorama bancario del país, en donde recalcó la importancia del manejo fiscal del Gobierno, y la confianza de los consumidores en la banca para que haya mejores resultados de cara a los próximos meses en la industria.

Eso, en un contexto de aumento de tasas y alta inflación. Sin embargo, indicó que espera que para el cuarto trimestre del año, el Banco de la República baje sus tasas de interés.

Finalmente, en la sección de preguntas, fue cuestionado frente a los dividendos de la compañía, pues los accionistas querían conocer proyecciones de estos para lo que queda del año y para 2024, sin embargo, dijo que todo dependerá del cashing in y cashing out del Grupo, por lo que no se comprometió a dar valores estimados.