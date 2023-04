Esta semana quedaría lista la ponencia para primer debate de la reforma laboral

En ese sentido, gremios como la Andi o el propio Fenalco han cuestionado algunos hechos en el marco de su construcción, entre ellos, la falta de consenso –a pesar de que el Gobierno dice que fue consensuada– y que el gran propósito debe ser generar empleo, algo que según la minTrabajo no sería así.

De acuerdo con Carrascal, si bien hay consenso para “mejorar la reforma” el Gobierno cree que la esencia debe ser la misma y en esa línea no habría espacio para ajustes sustanciales respecto al texto que presentó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

El Gobierno Nacional está corriendo para que la reforma laboral no se enrede y sea aprobada en la actual legislatura. Es así como esta misma semana estaría lista la ponencia que se debatirá en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.

Mirada de expertos

Justamente, durante el Foro de Sostenibilidad, Talento y Cultura organizado por el Grupo Sura, ISA, Nutresa, Éxito y Magneto, que contó con EL COLOMBIANO como aliado, varios empresarios expertos reflexionaron, entre otros temas, sobre la reforma.

Juan Felipe Montoya, del Grupo Éxito, aseguró que este articulado no comprende en su totalidad los sentires y necesidades de los colombianos, y que mucho menos contribuye a la disminución del desempleo, pues se centra en resolver peticiones que eran válidas hace 30 años, pero hoy no.

“No creo que sea un texto que esté escuchando el sentido del país en general, y creo que los grandes retos de este país no son de ahora ni de este Gobierno, son históricos, como el desempleo, la informalidad laboral que es absolutamente absurda en este país, es del 70%. Además, en términos de productividad y competitividad no es clara” dijo.

Podría interesarle: Por la inflación, ya hasta la propina se ha embolatado en los restaurantes

En esto coincidió, Charles Chapman, fundador de la firma Chapman Wilches, quien además consideró que la reforma fue “vendida” como un asunto meramente vinculado a el pago de “recargos nocturnos, dominicales e indeminizaciones, pero en el fondo lo que había era una serie de acciones para invadir y destruir la economía y el mercado del país”.

Así mismo, llamó la atención acerca de que esta iniciativa solo le interesa a una pequeña parte de la población, por lo que no se estaría dimensionando su impacto y magnitud en caso de que llegara a ser aprobada. “El mercado laboral es la institución más importante del país, porque es de donde dependen los ingresos, de donde nosotros progresamos”.