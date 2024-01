Tras la polémica agitada por la Delegación Minera de Antioquia, Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), habló con EL COLOMBIANO y dijo que no hay intenciones de desconocer la autonomía del departamento, pues vale traer a colación que así se interpretó el anuncio que hizo el Gobierno Nacional para retomar las tareas de formalización, supervisión y control de esta actividad.

Sin embargo, Pardo defendió que la intención de la ANM es traer métodos “más eficaces” para hacer que los pequeños mineros se formalicen y se conviertan en empresarios.

En esta conversación, el funcionario detalló la manera en que esperan cumplir con ese objetivo y mencionó la importancia de crear la Empresa Colombiana de Minería, con la que pretenden emular la experiencia de Chile con la Corporación Nacional de Cobre.

Además, reveló que se comunicó con el secretario de Minas de Antioquia y le pidió trabajar de manera conjunta para desarrollar el sector.

Desde que se anunció el tema de la Delegación Minera, hubo controversia y se habló de un golpe a la autonomía administrativa de la región por parte del Gobierno Nacional, ¿qué puede decir al respecto?

“Para tomar la decisión nos basamos en tres sentencias de la Corte Constitucional que están vigentes y que dicen claramente que una actividad del orden nacional no se puede delegar de manera permanente en entidades territoriales. Ese es el argumento principal.

Además, estuvimos haciendo un seguimiento especial a la delegación y encontramos cosas que no van en línea con los parámetros de la Agencia Nacional de Minería, esos quedaron expresos en un documento”.

Aunque usted menciona “cosas que no se alinean con los parámetros de la ANM”, el gremio de la APMC dijo que la informalidad en Antioquia es del 40%, mientras que en el país es más alta, del 70%...

“Lo que se venía haciendo en el país —y lo venía haciendo también la Secretaría de Minas de Antioquia— es que basados en el programa de legalización y formalización del año 2001, se le entregaba un título a un minero que quería formalizarse; 20 años después, basados en la información y en el diagnóstico que nosotros tenemos, vemos que esa manera de formalizar no es eficaz”.

¿Por qué no es eficaz?

“Porque usted le entrega un título a un minero y él no tiene recursos para ir más allá, no tiene plata para comprar la maquinaria que necesita y ni siquiera tiene plata para hacer el estudio de impacto ambiental, él sobrevive ahí, lo que saca lo utiliza para poder comer, para poderle llevar alimentos a su familia, eso no es eficaz; ese es el mismo problema que tenemos en todo el país.

Entonces, basados en ese diagnóstico, nosotros nos pusimos a pensar cómo hacer un programa que fuera eficaz y quedaron aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) esas acciones; hablamos de la formalización asociativa o colectiva”.

¿En qué consiste ese método?

“Se trata de ir mucho más allá de entregar un título minero y poner al minero a vivir en condiciones lamentables; a ellos estamos diciéndoles: organícense.

Incluso, nosotros mismos los apoyamos para que creen cooperativas, empresas solidarias o para que formen una persona jurídica y a esa persona jurídica le vamos a entregar un título en una de las 18 áreas que ya tenemos reservadas para formalización en el departamento de Antioquia.

Entonces, los sacamos de donde no pueden estar (porque hay determinantes ambientales o porque están en un título que no les corresponde), se agrupan en una cooperativa y les entregamos un título en las áreas donde los podemos llevar.

Lo que va a pasar hacia adelante es que se va a potenciar el programa de formalización mediante ese nuevo modelo (...) Entonces no puedo estar de acuerdo con que ahora sí se vino la informalidad y la delincuencia, vamos a estar en la territorio”.