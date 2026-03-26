Para frenar el déficit del Fondo de Estabilización, el precio de la gasolina en Colombia debería subir $1.000

El precio de la gasolina vuelve a estar en el ojo del huracán, esto luego que el presidente Gustavo Petro confirmara que la gasolina no será subsidiada y que, si la referencia internacional continúa al alza, también lo hará en el mercado nacional.

El impacto no es menor, pues según Julio César Vera, presidente de Xua Energy, hoy el precio de la gasolina está aproximadamente $1.100 por debajo del precio internacional, lo cual debería llevar a un ajuste de este nivel para nivelarlo a su costo de oportunidad.

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“No hacerlo podría generar subsidios del orden de los $200.000 millones para abril solo en este producto, los cuales se sumarían a los más de $120.000 millones aproximadamente que tendremos en el mes de marzo”, dijo Vera.

Por su parte, Anif estimó que, de mantenerse el escenario actual y sin ajustes en los precios internos de los combustibles, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, podría rondar $10,7 billones en 2026.

Según el centro de pensamiento, el Brent ha alcanzado niveles cercanos a los US$108 por barril, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que han afectado la oferta global; esto sumado a la depreciación del peso colombiano en lo corrido del año, que ha encarecido las importaciones de combustibles y ampliado la brecha entre los precios locales y los internacionales.

Ese diferencial es el que explica el balance del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ya que, en términos simples, cuando el precio interno de la gasolina o el Acpm está por debajo del internacional, el fondo asume ese costo a través de subsidios.

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“Se estima que solo este mes, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles acumule un déficit de $1,2 billones. En estas circunstancias, se torna insostenible para el Ejecutivo seguir reduciendo el precio de la gasolina”, afirmó Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.

Ante esto, en marzo, Anif estima que el diferencial por galón es de aproximadamente -$800 para la gasolina y -$5.700 para el Acpm, lo que evidencia que los precios locales siguen rezagados frente al mercado externo. Sin embargo, desde su creación en 2007, el Fepc ha acumulado un déficit cercano a $125 billones, y con la proyección para 2026 podría acercarse a los $136 billones.

Para dimensionar este alcance, ese monto equivale a cerca de 15 reformas tributarias o a más de una vez y media los recursos destinados al aseguramiento en salud en un año.

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“Cabe precisar que el Fepc cerró en 2025 con un hueco de $3 billones, según datos de Ecopetrol. Si bien la reducción fue de unos $4,6 billones frente al déficit de 2024, el desfase todavía es considerable y ahora podría escalar más”, dijo Acosta.

Por otro lado, frente al diésel, el jefe de Estado aseguró que se mantendrá subsidiado únicamente para los transportadores.

“En el caso del diésel, el tema es más preocupante, dado que el precio está $8.300 por debajo del precio internacional y podría generar subsidios en el mes de abril del orden de $1,3 billones, sumados a los casi $800.000 millones del mes de marzo”, afirmó Vera.

Cabe resaltar que, esto se da en medio de una coyuntura compleja, pues los precios de los principales combustibles en el mundo han aumentado a niveles de 2022 desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán a finales de febrero.

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Toda esta disrupción en Oriente Medio ha impulsado un aumento generalizado en los precios de las materias primas y llevó al petróleo a cotizarse en US$104 por barril este mes.

Así, los precios internacionales de la gasolina, medidos a través del índice XB1 / Rbob Gasoline Futures de Bloomberg, se han disparado 60% desde el ataque a territorio iraní.