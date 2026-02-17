El precio interno del café por carga llegó a su nivel más bajo desde hace 16 meses

El precio interno del café en Colombia volvió a marcar un nivel mínimo de hace un par de años, al ubicarse en $2,08 millones ($2.080.000) por carga de 125 kilogramos de pergamino seco.

La cifra, divulgada por la Federación Nacional de Cafeteros, es la más baja en 16 meses. No se veía un precio similar desde el 7 de octubre de 2024 cuando se ubicó en $2,06 millones ($2.065.000).

El valor se calcula a partir del cierre del contrato C en la Bolsa de Nueva York, que se situó en US$2,84 por libra, junto con la prima de referencia para el café colombiano.

A este precio base se pueden sumar bonificaciones adicionales en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.