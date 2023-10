“En la contrapropuesta que EPM nos hizo llegar el viernes, 6 de octubre en las horas de la tarde, EPM introduce, entre otros puntos, la determinación obligatoria del precio por parte de un tercero y no de común acuerdo entre las partes; una extension adicional del plazo propuesto; y un valor mínimo garantizado a favor de EPM”.

Y es que el miércoles en la noche EPM al anunciar que haría parte de la capitalización mencionó que una de las condiciones sería la eventual aplicación de una “Opción PUT (compra obligatoria de Millicom) a un valor de la acción acordado entre las partes”.

Al notar el cambio, Millicon reiteró que su disposición y flexibilidad ha sido amplia, pero “lo que no hemos acordado, ni podemos acordar, como EPM busca en su contrapropuesta del viernes en la tarde y se desprende también de sus recientes declaraciones públicas, es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente solo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes. No es equilibrado, ni justo —para llegar a un acuerdo que rescata a UNE, que preserva el valor que EPM misma tiene en UNE, y que ya le daría a EPM una importante extension de la Cláusula de Extension del Patrimonio— que EPM pida, adicionalmente, a Millicom asumir lo que sería una obligación financiera, contable y legal, de valor indeterminado e incierto, y de naturaleza adicional y asimétrica, solo para Millicom”, se lee en la carta firmada por Mauricio Ramos, director de Millicom.