Inversores perdieron plata en un fondo que les vendieron como ganancia fija

Aunque reconoció que al principio el retorno era bueno, llegó un punto en el que empezó a mermar y aseguró que no se explica cómo podía perder valor una inversión en este tipo de activos.

“Yo tenía dos asesoras en Credicorp Capital y ellas, en 2019, me dijeron que este bono del fondo inmobiliario PEI no tenía ningún problema, ningún riesgo. Entonces, invertí cerca de $107 millones” narró la inversora paisa.

De hecho, ese fue el motivo por el que aceptó poner su plata ahí, dado que se autodefine como una inversionista conservadora, es decir, no invierte en productos riesgosos como las acciones, que se caracterizan por su valor cambiante.

¿No hubo advertencia?

En efecto, se ha presentado una cadena de quejas en los últimos días y varias personas afirman no haber recibido una advertencia clara sobre lo que podría ocurrir en el futuro con su inversión.

Uno de los inversores dijo en W Radio que destinó $500 millones al negocio que representaba PEI a través de un fondo de pensiones. No obstante, aseveró que no le dejaron en claro que había riesgos.

“Yo estoy clasificado por Protección como un inversionista conservador, toda la vida, lo poco o nada que he hecho en materia laboral lo he hecho por ladrillos”, mencionó en la entrevista. Según sus cálculos, ha perdido el 62% del dinero que destinó a ese producto.

Por su parte, Dolly Maya compartió a este diario una serie de documentos en los que sus asesores le ofrecieron comprar bonos ordinarios de PEI: “Me lo vendieron conociendo mi perfil de riesgo conservador, no fueron claros con el inversionista. ¿Usted cree que si yo hubiera sabido que era un título que podía perder valor lo hubiera comprado?”, cuestionó.

EL COLOMBIANO remitió la inquietud a Credicorp Capital, pero al cierre de esta edición no había contestado. No obstante, un experto que laboró en una firma financiera aseveró que “ese tipo de inversiones no se vende como renta fija por varios motivos”.

Y los enumeró: “En primer lugar, porque no tiene una tasa asociada que pague cupones, ya que lo que reparte corresponde a las rentas de los inmuebles y eso puede ser variable; segundo, el valor del fondo se ve afectado por el valor de mercado secundario”.