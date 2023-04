Su protesta era por lo que han considerado una toma hostil del banquero Jaime Gilinski, quien no contento con el resultado de las siete ofertas públicas de adquisición (OPA) lanzadas por Sura, Argos y Nutresa, que hoy lo tienen como propietario del 31% de Nutresa y del 38% de Sura, quiere obtener el control de dicho enroque por vías judiciales.

Juanita Arango, una de las líderes de la movilización, explicó que “nos hemos unido porque se están tomando decisiones que no son legales, hemos entendido las OPAS y sabemos que son unas jugadas normales en el mercado, pero lo que quieren hacer los Gilinski, que es censurar la participación de nuestros líderes en las decisiones que se tomen como junta directiva, no nos parece válido ni ético, no estamos de acuerdo con que se queden con el dominio de nuestras empresas sin comprar una acción más. Si quieren el control que paguen por él”.