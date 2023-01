El problema es que, según su análisis particular, no existe una plataforma que pueda trazarles a los extranjeros todo un itinerario para llegar hasta las regiones apartadas.

Darle vida a esa infraestructura tecnológica fue un trabajo pesado. Y aunque pensó en aliarse con desarrolladores locales, no los pudo encontrar con disponibilidad, pues ya estaban ocupados laborando para multinacionales. Esa dificultad no lo doblegó e inició un periplo por Argentina y EE. UU., hasta que finalmente encontró a un grupo de expertos en la India.

Un sector competido

Plataformas para encontrar viajes existen muchas. Sin embargo, una de las ventajas comparativas que Gustavo resalta de la suya son los bajos costos de operación que, desde su óptica, permiten dar tarifas más cómodas a los pequeños operadores que quieran ofrecer sus servicios en ella.

“Nadie está haciendo lo que nosotros vamos a hacer, si usted está en EE. UU. y planea venir a Antioquia, dígame usted dónde consigue la información para tener el itinerario detallado y organizado que le permita llegar al municipio de Jardín, por ejemplo”, apuntó.

Y añadió: “Estamos enfocados en el sector extranjero porque nosotros tenemos la experiencia como hoteleros. Sabemos que ellos quieren esa oferta, pero no la tienen. No se imaginan la cantidad de operadores turísticos buenísimos que hay aquí en Colombia, pero uno no los consigue porque no están listados en Internet”.

Las elevadas comisiones que cobran las grandes plataformas, desde la óptica de Marval, son la principal barrera de entrada para esos pequeños operadores en zonas apartadas. De ahí que su propuesta de valor sea precisamente democratizar la presencia online para todos ellos: “Ahí está la oportunidad de nosotros, digitalizar a toda esa gente para que los extranjeros puedan disfrutar de todas esas maravillas ocultas y al mismo tiempo generar desarrollo local”.

Una gran red

La visión de Gustavo consiste en crear toda una red turística con base en proveedores que se complementan: la plataforma quiere atraer oferta gastronómica, hotelera y de transporte.

“Tenemos un presupuesto de US$6 millones en el primer año de operación y eso nos dará la base para ser sostenibles en el tiempo y vamos a agarrar una parte importante del mercado, sobre todo de visitantes originarios de República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Ecuador y EE. UU.”, puntualizó .