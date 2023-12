Movimiento de las acciones

Según Bloomberg, las acciones globales registraron movimientos modestos al comienzo de una semana ocupada de datos económicos y reuniones de bancos centrales que pondrán a prueba el optimismo entre los inversionistas de que las tasas de interés pronto bajarán.

Los contratos de futuros estadounidenses cayeron menos de 0,2%. Macy’s Inc. saltó 22% en el período previo a la comercialización después de que se dijera que recibió una oferta de compra de US$5.800 millones de Arkhouse Management y Brigade Capital Management. Occidental Petroleum Corp. cayó después de llegar a un acuerdo para adquirir la perforadora de esquisto de Texas CrownRock LP por unos US$12.000 millones. Nike Inc., Snap Inc. y Pinterest Inc. subieron después de las actualizaciones de los analistas. El índice Stoxx 600 de Europa bajó ligeramente.

En monedas, el yen amplió sus pérdidas a 1% después de que Bloomberg News informara que los funcionarios del Banco de Japón ven poca necesidad de apresurarse a eliminar la última tasa de interés negativa del mundo, citando pruebas insuficientes de que el crecimiento de los salarios alimente la inflación. El dólar subió, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron tres puntos básicos hasta 4,26%.

“Ésta también debería ser la última semana ocupada del año, después de la cual entraremos en el período de iliquidez navideña”, dijo Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies International. “Aunque es probable que los bancos centrales rechacen los recortes de tipos, no vemos un fuerte aumento de los tipos que descarrile el impulso alcista”.