Transporte de carga en jaque: bloqueos y cierres viales paralizan abastecimiento en Colombia, alerta Colfecar

El transporte de carga en Colombia amaneció en jaque este 24 de marzo. El gremio Colfecar alertó sobre un colapso en la conectividad vial nacional que ya está generando impactos económicos y sociales de gran magnitud.
La situación es crítica con múltiples corredores estratégicos están fuera de operación de forma simultánea, dejando prácticamente incomunicado el centro del país con la Costa Caribe y el suroccidente.
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