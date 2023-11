La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) alertó sobre una nueva importación de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos, calificado con grado de calidad Sample Grade (SG), es decir, un grano que no alcanza a cumplir con los estándares de calidad establecidos.

Por medio de una carta enviada a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, el gremio señaló que la importación de este maíz amarillo calificado con grado de calidad SG tiene como origen el puerto de New Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Y embarcó el pasado 14 de noviembre con 40.660 toneladas al puerto de Santa Marta.

“Este maíz SG no cumple con las regulaciones para ser consumido por humanos ni puede considerarse un ingrediente apropiado en la elaboración de alimentos para animales. Puede contener semillas nocivas, suciedad e impurezas de origen animal, insectos, granos rotos, olores extraños, contaminación del grano con micotoxinas (agentes causantes de cáncer de hígado) y demás material extraño, que representa una amenaza significativa para la salud humana y genera riesgos en la cadena pecuaria. Lo anterior pone en peligro la seguridad alimentaria de los colombianos”, señaló Henry Vanegas, presidente de Fenalce.

Y explicó que el grado de calidad es un indicador para evaluar la idoneidad del maíz para el consumo humano y animal. En Estados Unidos, por ejemplo, se clasifica el maíz en cinco grados, siendo el U.S. No. 1 el de mayor calidad, y el U.S. No. 5 el de menor calidad. Aquel maíz que no alcanza los estándares de calidad establecidos recibe la designación de Sample Grade (SG).

“Adicionalmente, este producto entra a competir en el mercado nacional con un precio mucho más bajo, generando distorsión en la comercialización nacional y limitando las ventas de productores nacionales, que están a puertas del inicio de la segunda cosecha de maíz”, dijo Vanegas.