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Video: fletero murió en Bello tras intento de robo; un expolicía sería quien disparó

El presunto ladrón fue trasladado al Hospital Marco Fidel Suárez, donde falleció.

  • En la imagen principal, el fletero herido recibiendo atención pre hospitalaria. En el detalle, los presuntos cómplices quienes huyeron del sitio en otra motocicleta. FOTOS CORTESÍA.
    En la imagen principal, el fletero herido recibiendo atención pre hospitalaria. En el detalle, los presuntos cómplices quienes huyeron del sitio en otra motocicleta. FOTOS CORTESÍA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio del tráfico habitual del municipio de Bello, en un punto coyuntural como lo es la glorieta de Solla, este miércoles 8 de abril se presentó un hecho a plena luz del día que generó pánico en los actores viales y detuvo inmediatamente toda la movilidad.

Lea más: Policía mató a presunto fletero en medio de una balacera en el occidente de Medellín

De acuerdo con información preliminar, cuatro sujetos en dos motocicletas interceptaron una camioneta utilizando armas de fuego para intimidar a los ocupantes, a quienes empezaron a robarles sus pertenencias.

Entérese: “La ley no es suficiente”: alcalde Galán critica decisión que dejó en libertad a dos fleteros tras ser capturados en Bogotá

Al parecer, en el lugar de los hechos se encontraba un exagente de la Policía, el cual intervino para evitar el hurto y le habría disparado a uno de los presuntos ladrones. Sus cómplices, al ver lo sucedido, emprendieron la huida en su moto, mientras que el hombre herido quedó tendido en plena vía.

Video Cortesía.

Según versiones extraoficiales, el supuesto delincuente fue trasladado al Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, donde falleció producto de la gravedad de las heridas. Aún se desconoce a dónde pudieron dirigirse los otros involucrados en el intento de hurto, pero en una de las fotos que están circulando en redes sociales se puede apreciar a dos de ellos en el barrio Cabañas.

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