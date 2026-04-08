Video: fletero murió en Bello tras intento de robo; un expolicía sería quien disparó

En medio del tráfico habitual del municipio de Bello, en un punto coyuntural como lo es la glorieta de Solla, este miércoles 8 de abril se presentó un hecho a plena luz del día que generó pánico en los actores viales y detuvo inmediatamente toda la movilidad.

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De acuerdo con información preliminar, cuatro sujetos en dos motocicletas interceptaron una camioneta utilizando armas de fuego para intimidar a los ocupantes, a quienes empezaron a robarles sus pertenencias.

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Al parecer, en el lugar de los hechos se encontraba un exagente de la Policía, el cual intervino para evitar el hurto y le habría disparado a uno de los presuntos ladrones. Sus cómplices, al ver lo sucedido, emprendieron la huida en su moto, mientras que el hombre herido quedó tendido en plena vía.