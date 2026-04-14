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Con ayuda de EE. UU., en Medellín cayó arsenal y taller que proveía a grupos armados del país

Autoridades hallaron tres fusiles Galil, 17 proveedores y munición para armas de distintos calibres. Hubo dos allanamientos.

  • Fuera del arsenal había una buena cantidad de dinero en efectivo en los inmuebles que fueron allanados. FOTO TOMADA DE X
    Fuera del arsenal había una buena cantidad de dinero en efectivo en los inmuebles que fueron allanados. FOTO TOMADA DE X
Redacción El Colombiano
hace 8 horas
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Un operativo con la cooperación de organismos de inteligencia de Estados Unidos en Medellín dio como resultado el desmonte de un taller que se dedicaba a ensamblar y reparar armas que presuntamente tenían como destino las organizaciones armadas ilegales que operan en el país.

Le recomendamos leer: Así ‘Calarcá’ se fortalece en plena negociación: crece 111% y ya tiene casi 3.000 combatientes

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, informó que en la operación se hicieron dos allanamientos en los cuales fueron decomisados 3 fusiles Galil, 17 proveedores, cientos de cartuchos de distintos calibres, 22 cañones para ametralladoras y distintas piezas de armas de fuego.

Fuera de eso, los miembros de la Fuerza Pública encontraron 190 millones de pesos en efectivo, celulares y un dron de fabricación estadounidense con capacidad para cargar hasta 10 kilos de peso.

En uno de los inmuebles que fue objeto de registro las autoridades se toparon con un sótano que estaba acondicionado como bodega y taller para guardar esos elementos y reparar el armamento ilegal.

De acuerdo con el reporte oficial, la infraestructura detectada era empleada para proveer al frente 36 de las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo (también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC) y otras organizaciones delictivas.

“En Medellín al crimen lo perseguimos, y no solamente con capturas, sino quitándole lo que más le duele, la plata, y con lo que tanto daño hacen y cometen los delitos, las armas. En lo corrido del año, la incautación de armas de fuego ilegales ha aumentado más de un 16%”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Además, le sugerimos ver: Subametralladoras en Medellín: así las traen las bandas y estos son los usos que le dan

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aplaudió la colaboración del gobierno estadounidense en un operativo contra las disidencias comandadas por alias Calarcá, aunque criticó que “sigue faltando que la fiscal le dé vigencia a la orden de captura contra el bandido”.

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