¿La Alcaldía solo presta el Atanasio a algunos empresarios?

Tras bambalinas del concierto de RBD se rumora entre los organizadores de eventos en Medellín que el estadio Atanasio Girardot solo se le presta a algunos empresarios, mientras que a otros se los niegan, sin importar la relevancia del evento que pretendan llevar.

Uno de los casos más mencionados tienen que ver con el concierto del cantante español Plácido Domingo, para el cual el empresario hizo una solicitud para que le facilitaran el escenario, pero esta fue rechazada por la Alcaldía.

Andrés Mauricio Sánchez, quien está detrás del concierto del tenor español comentó: “No nos prestaron el estadio, argumentando que el análisis de un comité que ellos tienen definieron que nosotros no llevábamos más de 6.000 personas y no justificaba tener un escenario con capacidad para 40.000. Nos ofrecieron el diamante de béisbol, pero no es un espacio acorde para el maestro”.

Sin embargo, el empresario afirmó que es la primera vez que intenta solicitar este escenario para sus eventos, obteniendo la negativa, agregando que para su concierto garantizaba, como mínimo, la asistencia de 15.000 personas.

Luego de encontrarse con esta negativa, Sánchez tuvo el apoyo de la Alcaldía de Envigado y les facilitaron el espacio para el 13 de mayo. “El alcalde Braulio, quien ya nos había facilitado el espacio para otros conciertos, nos abrió las puertas para realizar el evento con el maestro. Incluso agilizó los trabajos que tenía para que pudiéramos estar”.