¿“La Feria está más viva que nunca”? Los argumentos con los que el secretario de Cultura intenta explicar falta de plata y eventos

No le fue muy bien al secretario de Cultura de Medellín, Álvaro Narváez, en su entrevista con la emisora La W que lo contactó para despejar las dudas sobre la realización de Feria de las Flores de 2023.

“Este año la Feria aumentó en eventos, en lugares, en inclusión y en calidad. Esa es la gran noticia que tenemos hoy en Medellín”, dijo Narváez.

¿Estaban o no garantizados los recursos de la Feria?

Los periodistas radiales le contrapreguntaron a Narváez por el tema de la disminución de recursos. Por ello inquirieron si los recursos de la Feria estaban o no estaban garantizados con anticipación, hecho que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha dado a entrever que no con su constante perorata contra los concejales que negaron la aprobación de vigencias futuras para la ciudad por $330.000 millones.

“¿Por qué venimos a saber de esas disminuciones desde hace un par de semanas?”, preguntó la productora Ana María Ruiz.