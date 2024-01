Los cortes serán de la siguiente manera:

Entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 4:00 a.m. del miércoles 17 de enero, en el circuito Santo Domingo, que incluye 15.349 usuarios de los barrios Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI, en Medellín.

Entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 6:00 a.m. del miércoles 17 de enero, en el Circuito Berlín, e incluye 10.001 usuarios de los barrios San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas, también de la capital antioqueña.

Además, entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 6:00 a.m. del miércoles 17 de enero habrá corte en el Circuito Moscú, que comprende 22.946 usuarios de los siguientes barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 1, Moscú No. 2, Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe y Villa Del Socorro. Además, afectará al barrio Santa Rita del municipio de Bello.

Otro corte se efectuará entre las 11:00 a.m. del martes 16 de enero y las 11:00 a.m. del miércoles 17 de enero en el Circuito Campo Valdés, que incluye 12.332 usuarios de los barrios: Campo Valdes No. 1, Campo Valdes No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.