La Personería de Medellín formuló pliego de cargos en contra de Tatiana María Areiza Paniagua, actual Directora Administrativa y de Gestión Humana de la EDU y en contra de Lorena Álvarez Naranjo, quien se desempeña como profesional en la misma entidad.

El contrato de trabajo se celebró entre el gerente de la EDU y Lorena Álvarez, el día 16 de diciembre 2021. Sin embargo, para dicha época la trabajadora oficial no contaba con el requisito de dos a cuatro años de experiencia profesional, esto debido a que no se demostró certificación de la práctica por parte de la Institución de Educación Superior de la cual se graduó.