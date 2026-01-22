Les cayó la Policía en Barrio Antioquia, en Medellín, y tiraron la droga a los techos

Más de 300 oficiales de la Policía, soldados y funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín desarrollaron un megaoperativo contra las ollas de vicio en Medellín. Apoyados con un helicóptero Halcón, los uniformados lograron capturar más de 19 personas que intentaron escabullirse de la ley, muchas de ellas lanzando por los techos paquetes de droga. La gigantesca redada se desarrolló a altas horas de la noche y comenzó en Barrio Antioquia, cuando una caravana de patrullas irrumpió y se desplegó por las calles. Le puede interesar: Cayeron con toda: 300 funcionarios hicieron operativo sorpresa en el Parque Lleras Al tiempo que los uniformados comenzaron a detener sospechosos para requisarlos y verificar sus antecedentes, un helicóptero de la Policía sobrevolaba para dar alertas e información en tiempo real a los hombres en tierra.

Desmantelan cocinas de tusi y cocaína en viviendas

De igual forma, uniformados fuertemente equipados irrumpieron y allanaron varias viviendas, en las que había información de que se estaba almacenando y procesando droga.

Además de centros de acopio de marihuana, las autoridades también descubrieron y desmantelaron cocinas clandestinas en las que se procesaba tusi, cocaína, entre muchos otros estupefacientes.

Jíbaros lanzaban droga a techos ante presión aérea

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, narró que en medio del operativo los oficiales que estaban sobrevolando la ciudad vieron cómo desde varias viviendas de la zona los jíbaros comenzaron a lanzar múltiples paquetes de droga a los techos, buscando salvar su mercancía y escabullirse de las autoridades. Sin embargo, gracias al ojo agudo del helicóptero Halcón, los estupefacientes fueron detectados y los implicados detenidos. Lea también: Capturan en el Norte del Aburrá a un hombre con más de 240 kilos de marihuana “Durante los controles desarrollados con los guías caninos y el helicóptero Halcón, logramos identificar cómo escondían los estupefacientes en los tejados”, dijo Castaño, señalando que esas estructuras criminales afectadas estaban en capacidad de obtener rentas por hasta $80 millones todos los días. El sector de Barrio Antioquia, ubicado en la comuna de Guayabal, ha sido desde las últimas décadas considerado como uno de los centros de expendio de drogas más grandes del país.

Su fama ha trascendido incluso a nivel internacional, impulsando a extranjeros que visitan la ciudad a recorrer sus calles en busca de sustancias ilegales. En esa zona de Medellín se tiene conocimiento de la presencia de estructuras criminales como Los Triana, Los Chivos, Los Pájaros, entre otros. Además de la fuerte presencia de esas agrupaciones, en la zona también se ha conocido de técnicas e infraestructuras avanzadas construidas buscando evadir los controles oficiales, que van desde invernaderos altamente equipados y hasta túneles que conectan unas casas con otras. El general Castaño añadió que, además de Barrio Antioquia, el operativo también se extendió a la zona de Belén Altavista, en donde se allanó una casa que presuntamente era empleada por Los Chivos. Siga leyendo: Una tonelada de coca por mes podía producir laboratorio desmantelado en el Oriente antioqueño “Destacamos de esta intervención la operación desarrollada por funcionarios de la seccional de investigación criminal que afectó de manera directa al grupo delincuencial Los Chivos mediante una diligencia de registro y allanamiento en Belén Altavista. Allí se incautaron 4.200 gramos de marihuana, 2.000 gramos de drogas sintéticas tipo tusi, 40 frascos de ketamina y elementos para la dosificación, evitando con esto que las sustancias llegaran a los entornos escolares”, dijo el uniformado.

Judicialización de los 19 capturados ante la Fiscalía

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, añadió que en ambos operativos se logró la captura de 19 personas y la incautación de por lo menos 16 kilos de droga.