Murió el joven que ingresó armado a un colegio de Medellín y se disparó en la cabeza

Las autoridades de Medellín confirmaron el fallecimiento del joven de 17 años que semanas atrás ingresó a un colegio del oriente de Medellín armado y estando allí disparó contra sí mismo.

Según trascendió, Johan Sebastián Ovalle Vélez murió cerca de las 6:00 p.m. del viernes 25 de septiembre en el hospital San Vicente Fundación, hospital en el que fue internado desde el pasado 9 de septiembre cuando se disparó en la cabeza con un arma traumática.

Ese día el joven, quien era alumno de 10.° grado, había llegado a la institución educativa Gabriel García Márquez –de la carrera 9 con calle 57 en Villa Hermosa– con un arma traumática.

Ovalle habría saltado una de las tapias del colegio cerca de las 9:00 a. m. y, una vez dentro, realizó varios disparos en el patio para intimidar a docentes y compañeros. Ante el hecho, estudiantes y profesores se refugiaron rápidamente en los salones.

Posteriormente, el joven se disparó a sí mismo, quedando gravemente herido. Por ello fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón de Buenos Aires en estado crítico y posteriormente trasladado al San Vicente.

Luego del trágico suceso, dos adultos ingresaron al colegio y se llevaron el arma de la escena, pero fueron ubicados y capturados por la Policía para responder por porte ilegal y uso de menores en delitos. Los capturados fueron identificados como John Jairo Lora Sánchez, de 37 años, y Wilson Alberto Rodas Lenis, de 46.

De acuerdo con las investigaciones realizadas desde la Alcaldía de Medellín, a través de sus secretarías de Educación y Seguridad, el joven lesionado en estos hechos presentaría situaciones violentas contra docentes y compañeros.

“Desde el año pasado, el joven presentaba situaciones agresivas y violentas, por lo que se activó el plan de acompañamiento psicológico. Recientemente manifestó que no quería seguir siendo tratado en este protocolo”, señaló el secretario Villa.

La situación de comportamiento de este joven se habría agudizado en las últimas semanas, situación que llevó a que se hiciera una reunión por parte del comité académico de la institución. La decisión fue que este joven recibiera las clases en su casa, al menos mientras se le hacía una nueva valoración psicológica.

La Administración Distrital también había informado que el adolescente recibía acompañamiento psicosocial por crisis emocionales y que, en determinado momento, se había activado el denominado código dorado y realizado derivaciones al sistema de salud. Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el joven había manifestado que no quería continuar con ese acompañamiento.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, había señalado que no existía un reporte de una situación particular diferente de las dificultades de convivencia que ya habían sido identificadas.

Por ello, el conflicto con los docentes –que habría llevado a su desescolarización– sería la causa de la balacera al interior del colegio.