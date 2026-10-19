La megacárcel de Medellín alcanza el 47% y abrirá sus puertas en julio de 2027

La Megacárcel Metropolitana para Sindicados, ubicada en la vereda Pedregal Alto del corregimiento de San Cristóbal, en el noroccidente de Medellín, lleva un avance del 47%, según informó la Alcaldía de Medellín este 19 de octubre.
Las celdas de los primeros cinco pabellones ya alcanzaron el cuarto nivel de construcción. Para mayo de 2027, las obras deben estar terminadas, y para julio, el alcalde Federico Gutiérrez aspira a recibir a los primeros cien detenidos que hoy duermen hacinados en las estaciones de policía del Valle de Aburrá.
“Vamos viento en popa. Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente, porque vamos a tener un control absoluto”, dijo Gutiérrez durante una visita a la obra.
La cárcel tendrá capacidad para 1.339 personas, distribuidas en seis pabellones. Cinco de ellos tendrán capacidad de 240 internos cada uno y un sexto con 139, que contará con una Unidad de Tratamiento Especial y espacios para personas con discapacidad. Cada celda alojará a cuatro personas.
El recinto también tendrá espacios de salud, visitas familiares, trabajo, formación y educación orientados a la resocialización de los reclusos. Pero la característica que más enfatiza la Alcaldía es una que ha causado gran preocupación al sistema penal colombiano: las extorsiones telefónicas de los criminales.
Por esto, la megacárcel tendrá inhibidores de señal de celular. Además, no habrá tomas de corriente en las celdas, para que los detenidos no puedan extorsionar ni delinquir desde adentro.
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