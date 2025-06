“Medellín puede convertir las quebradas en parques que queden a 10 minutos de cada casa”

“Medellín no tiene parques. Tiene las áreas verdes, pero no tiene la estructura de gestión, recursos ni la institucionalidad para gerenciar una red de parques urbanos. Metroparques es una institución frágil, le entran unos recursos por el Parque Norte y otros espacios. Pero no tiene el músculo, ni tiene la estructura institucional para hacer una agencia de parques y bosques urbanos. Por ejemplo, en Guadalajara la crearon hace unos años y ha dado un salto cualitativo muy grande. Tenemos espacios como el cerro El Volador, una montaña verde que la usan muy poquitas personas. Además, con un problema de inseguridad inmenso y con muchas dificultades de integración con la ciudad. Tenemos La Asomadera, el cerro Nutibara. Pero eso requiere una decisión pública institucional. No está la institucionalidad ni nunca se ha dado el debate público de crear una institución con recursos que eleve y gestione estas áreas verdes y las integre a la ciudad, las mantenga y las restaure. No se puede estar rebotando la responsabilidad entre qué hace Metroparques, ahora la Secretaría de Turismo, después Medio Ambiente, eso requiere una estructura.

“Son dos fuerzas opuestas que van en direcciones distintas. La explosión de las motos en las ciudades colombianas es un fenómeno no exclusivo, pero no existe en otras ciudades latinoamericanas. Es un reto muy grande. Hay muchas ciudades de la costa atlántica y del centro del país donde las motocicletas han matado a los buses y los servicios de transporte público. Hay que seguir con mucha fuerza promoviendo y desarrollando e incrementando las rutas de transporte público y los sistemas de transporte público.

Medellín debe tener una red mucho más robusta sobre esto. En el mundo hay soluciones en donde se desincentiva el uso del vehículo, pero tiene que haber alternativas igual o más cómodas de transporte público para hacerlo, si no las tenemos no se puede hacer. Pero la movilidad en el futuro cercano va a cambiar mucho. En 15 o 20 años, voy a decir algo que no sé si va a sonar extraño, pero tengo la convicción de que las calles y las autopistas se van a vaciar mucho. Las nuevas tecnologías están implementando en el mundo una gran cantidad de herramientas que harán mucho más eficiente el uso de los vehículos y la movilidad. Plataformas de colaboración, automóviles autónomos, vamos a vivir más remotamente y también con una vida más próxima. No se van a necesitar semáforos, los carros autónomos se van a interconectar entre ellos, se va a reducir la accidentalidad, se va a aumentar la eficiencia de los cruces de las vías, no vas a necesitar grandes zonas de parqueaderos en la universidades o en los supermercados porque los carros no tienen que estar esperando. Por eso cuando me dicen que van a construir un puente o un intercambio vial de no sé cuántos miles de millones de pesos yo digo, pero si en 15 años va a quedar obsoleto”.