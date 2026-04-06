El Siata advierte que las lluvias no pararán en Medellín hasta mediados de abril

Tras las últimas emergencias por lluvias atendidas en Medellín, que tuvieron lugar en la Comuna 3 Manrique donde infortunadamente falleció un niño de 5 años producto del desprendimiento de un muro, las autoridades indicaron que la temporada invernal tampoco dará tregua este mes, y que durante las siguientes dos semanas la situación seguirá siendo la misma, e incluso, podría tornarse aún más crítica.
Y es que según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá Siata, los aguaceros continuarán diciendo “presente” en la capital antioqueña y toda el área metropolitana, por lo que la prevención de las comunidades más vulnerables a deslizamientos, desbordamientos de quebradas e inundaciones deberá ser máxima.
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Uno de los puntos más difíciles de controlar –por no decir imposible– es la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo. Esta, según las autoridades, es la principal razón por la que se presentan múltiples afectaciones en diferentes barrios y laderas.
“La mayoría de las crecientes se han generado porque en muy pocos minutos cae por lo general o el 40 o el 50 o el 100 % de lo que debería llover en todo un mes en esa zona. Eso es lo que está pasando y son aguaceros muy puntuales, aquí lo vimos sobre la zona nororiental de Medellín, aquí en Manrique”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mientras visitaba la Comuna 3 donde ocurrió la emergencia el pasado fin de semana.