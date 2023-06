La concejal Aura Marleny Arcila, con voz y voto, aunque le congelaron sus honorarios

En una parte de ese periodo de las extras, Arcila estuvo de vacaciones en Europa y por eso su ausencia se sintió entre el 15 y el 18 de mayo; sin embargo, tan pronto retornó de su viaje, se incorporó y estuvo en la agenda prevista para el 19, 23, 24, 25, 26 y 29 de mayo, o sea seis de diez sesiones. Era llamada religiosamente a lista, independiente de que la máxima instancia del contencioso le hubiera quitado su puesto y si bien su participación no habría sido tan notoria porque desde que se dio el fallo en contra suya ha observado un silencio extremo, según le relataron a este medio fuentes cercanas al Concejo, legalmente tendría derecho a que le retribuyan por su asistencia.

Rivera confirmó que las quincenas de Arcila están congeladas desde el 15 de mayo pasado. A la vez, aclaró que el quid de que ella aún permanezca en su curul es que el fallo del Contencioso que le quita la investidura a la concejala no está en firme porque interpuso un recurso de aclaración y aunque la respuesta no cambiaría el sentido de la sanción impuesta, es decir que no le restituiría el puesto, sí la congela momentáneamente.

Aseveró que no hay contradicción entre lo anterior y la retención de los honorarios, que se hará hasta que se resuelva esa parte jurídica ya que quieren evitar líos mayores, dependiendo de lo que ordene al respecto la sentencia de cierre.

“Si el fallo definitivo trae alguna aclaración hacia atrás, la idea es no haber incurrido en un pago; si no la trae, por supuesto que si ella reclama se le reconocerá el pago”, apuntó el presidente del Concejo.