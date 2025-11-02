La consciencia como antídoto de una historia que no se puede repetir

Colaboración especial de Ana Isabel Santa María.
Cuando promociono en mis redes algún evento de yoga, meditación o desarrollo personal, me escriben preguntando: “¿Cuándo en Bogotá?” —o Bucaramanga, o Cali, Barranquilla, Miami—, y sobre todo, “¿por qué todo pasa en Medellín?”.
Son muchas las personas de otras ciudades de Colombia que me preguntan con curiosidad —y algo de celos— por qué hay tal auge de eventos alrededor de la consciencia y la espiritualidad en nuestra ciudad. Y, aunque esto es solo especulativo, me atrevo a decir que porque este es nuestro antídoto elegido
—inconscientemente elegido—, ante una historia que no puede repetirse. El alma humana sabe cositas que la mente racional ignora, porque sencillamente este no es su lenguaje. Pero el legado que compartimos como tribu medellinense nos ha marcado a todos, incluso a quienes nacieron después de que se acabara la época más terrible de la violencia. Todos los que estamos viviendo hoy somos hijos, nietos o protagonistas de un bache desafortunadamente largo de dolor, miedo —pánico—, desesperanza y vergüenza. De noches insomnes en las que no sabíamos diferenciar si lo que se escuchaba era pólvora —¿quién habrá “coronado un viaje”?—, un choque o una bomba. Yo lo recuerdo vívidamente a pesar de ser apenas una niña menor de diez años.
Así pues, el dolor compartido late en nosotros e invita: ¿repetiremos?, ¿o lo haremos distinto? Y si bien es cierto que Medellín está lejos de ser una ciudad perfecta, el nacimiento de estas células espirituales que siembran amor, esperanza, unión, que invitan a la salud integral, a la consciencia mental y emocional, tiene un efecto. Cambia el lenguaje. La forma de relacionarnos. Atrae un turismo distinto. Y, en el menor de los casos, al menos invita a la curiosidad: ¿qué son estas cosas de las que ahora se habla tanto?