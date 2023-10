¿Y qué le hizo fracasar en su carrera futbolística?

“Uno a esa edad tiene más vulnerabilidades y externalidades negativas en la rumba, en la fiesta. Ya luego entré a Eafit. Mi sueño era ser un yuppie corporativo, del GEA. Mi primer empleo fue en el Grupo Antioqueño de Chocolate, ahí trabajé siete años. Tenía una carrera profesional bonita y creciente, con muchos aprendizajes y en la campaña de 2010 participé con Fajardo, muy voluntario, joven, inquieto”.

¿Le gustaba la política?

“No, cero”.

¿Y entonces por qué participó con Fajardo?

“Fajardo es primo hermano mío, y llegó a vivir de Bogotá a Medellín, allá vivía como profesor. Y entonces él recogió a los primos para hacer campaña a la Alcaldía. Y yo en la universidad como que venga, pues, le ayudo a este hombre. Ahí recorrí mucho la ciudad, la conocí bastante bien con él, no quedó alcalde. En 2003 me metí un poco más en el equipo de jóvenes y ya en 2007 trabajé con Alonso en su campaña”.

Es decir, después de Fajardo quedó conectado.

“El día del padre, en 2007, año electoral, me dice Sergio, ayúdale a Alonso, que necesitamos ayuda para que el proyecto continúe, yo: ¿cuál proyecto, Sergio? Pues yo estoy dedicado a la empresa privada, soy corporativo. Luego conozco a Alonso, trabajo en la campaña con él, y digamos ahí con Alonso me recorro la ciudad, la conozco profundamente, estuve muy cercano a todo en la campaña con él y con Federico Restrepo. Cuando Alonso gana, me dice acompáñame en el gobierno. Yo le dije a Alonso, la verdad, a mí no me gusta lo público, no me llaman la atención estas cosas que ustedes hacen. Acompáñame en el empalme, me fue llevando y Federico Restrepo me dice en noviembre, a mediados de 2007, voy a ser el gerente de EPM, acompáñame. Más o menos, ahí me metí y tuve mi primer trabajo en lo público que fue con la tarjeta de crédito Somos. Ahí estuve con Federico Restrepo nueve meses y en noviembre de 2008 me fui para la Secretaría Privada y yo le decía al alcalde: no más peleas. Teníamos una con la Fiscalía”.

¿Peleó con la Fiscalía?

“No, no, no. Estaba aliado el Fiscal Guillermo Valencia Cossio, que estaba aliado con las estructuras criminales. Teníamos una pelea con el Cebollero en la Mayorista. Y después también peleó un poquito con el Ejército. Pero Alonso era un alcalde muy enfocado en lo social. Un alcalde sin ninguna agenda política posterior. Después me fui para la campaña de Fajardo y Mockus a la Presidencia en 2010, en la Ola Verde. De ahí vuelvo a la campaña de Fajardo y trabajo con él en el Departamento. Y luego acompañé a Gaviria, estuve tres años en la Agencia de Cooperación e Inversión Extranjera. Y renuncié en agosto de 2014 para ser el gerente de la campaña de Federico Gutiérrez. Arrancamos a trabajar y aparece en el baile otra vez Alonso como candidato a la Alcaldía, quien me metió en lo público, y yo ya estaba ubicado con Federico. Eso fue duro. Hubo una gran división. Me quedé como gerente de campaña, ganamos, luego estuve en el Inder y renuncié en 2018 para lanzar mi campaña”.