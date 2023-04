Video | Hombre quemó una moto en Guayabal por evitar multa tras saltarse el pico y placa

Pese a la acción, el conductor no pudo hacerle el quite a las sanciones. Recibió un comparendo por transitar por la ciudad en horas no permitidas y además se hizo la anotación de que intentó huir en medio del procedimiento de movilidad, comportamiento que incrementa el valor del comparendo.

“Son 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que suben a 30 por fugarse”, detallaron las autoridades, que detallaron que el hombre que protagonizó el episodio no era el dueño de la motocicleta. Este tipo de reacciones se han vuelto frecuentes en las vías de la región.