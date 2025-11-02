Hacer de Medellín una gran zona azul

¿Seremos capaces de demostrar que una ciudad no está condenada a producir estrés, violencia, soledad y enfermedad, sino que puede ser incubadora de vínculos, bosques, salud y buena vida?
Decía Philip Zimbardo, en su libro La paradoja del tiempo, que nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro determina no solo nuestra psicología, sino también nuestra salud y nuestro bienestar. Medellín es una ciudad con un pasado corto, un presente admirable pero contradictorio y un futuro brillante. Siempre fue acelerada, pasó de ser apenas una aldea en los albores del siglo XX, y ha experimentado en pocas décadas una transformación urbana, cultural, económica y social que hoy sigue asombrando al mundo y abrumándonos a quienes vivimos en este valle.
En los últimos cincuenta años, los medellinenses hemos afrontado la más profunda de las crisis, hemos creado una ciudad moderna, nos hemos expandido aceleradamente —para bien y para mal— y hemos logrado, con resiliencia, innovación social y mucho trabajo, comenzar a sanar nuestras más viejas y dolorosas heridas. La relación que tenemos con nuestro pasado va siendo cada día más sana, y hemos aprendido a mirar el presente con realismo y compromiso. Ahora debemos pensar concienzudamente cómo queremos diseñar nuestro futuro. Para ello, tendremos que responder a preguntas como estas: ¿cuál es nuestra máxima aspiración como sociedad? ¿Cómo queremos medir nuestro éxito?
Esta ciudad hermosa, contradictoria, admirable y aún con retos podría en este momento soñarse un nuevo salto, más ambicioso que nunca. ¿Qué pasaría si Medellín se propusiera ser la primera zona azul urbana a gran escala en el mundo? Nuestra ciudad puede convertirse en un lugar para envejecer bien, una guardiana del tiempo vital de su gente, una serie de barrios, espacios, conexiones y experiencias que, como un antiguo y colorido tejido, cobijará cada etapa de nuestra vida bajo un entramado que priorice, por encima de todo lo demás, el cuidado y el bienestar.
El demógrafo Michel Poulain y el médico Gianni Pes descubrieron que la longevidad no es una casualidad o un milagro genético: es un patrón cultural. De su investigación nacieron las llamadas zonas azules, luego popularizadas por Dan Buettner con sus libros y su serie de Netflix. Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en California. Allí la gente supera los cien años con una salud sorprendente, gracias, entre otros factores, a cuatro pilares: alimentación consciente, actividad física cotidiana, comunidad sólida y un propósito vital claro. Lo más interesante es que estas comunidades no solo tienen más centenarios sanos, sino que son lugares con altísimos niveles de bienestar y salud colectivos, para todas las edades.