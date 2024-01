Según el concejal Alejandro de Bedout, del partido Creemos, son 58 los funcionarios de primer nivel que a la fecha siguen en sus cargos y no piensan renunciar para recibir la indemnización del distrito.

Como Villamizar no quiso renunciar voluntariamente a su cargo, la empresa deberá pagarle por su despido una indemnización cercana a los $70 millones de pesos. Asimismo, habrá que indemnizar a la otra docena de empleados que se fueron con ella.

Esta semana fue noticia que la ex secretaria privada de Daniel Quintero, María Camila Villamizar, fue despedida del cargo de primer nivel en EPM en el que había quedado gracias a la gestión de la pasada administración. Con ella se fueron otros 12 empleados que habían llegado a la empresa como cuotas de Quintero y su equipo.

En la sesión del Concejo del martes de esta semana De Bedout le recriminó por esto al concejal y ex candidato a la Alcaldía Juan Carlos Upegui, y le pidió a él y al ex alcalde Quintero que le dieran la directriz a estos funcionarios que renunciaran y no se quedaran esperando las millonarias indemnizaciones que terminarían pagando los medellinenses.