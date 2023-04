Disturbios en el Atanasio Girardot: cuestionan respuesta de la Alcaldía de Medellín ante hechos violentos

No cesan la indignación y el debate por los hechos violentos en el estadio Atanasio Girardot, que ocasionaron la cancelación del partido de este domingo entre el América de Cali y Atlético Nacional. En la mañana de este lunes se conoció un nuevo balance: 89 personas heridas y 8 personas capturadas. Y abundan las críticas en redes sociales por la forma como la Alcaldía de Medellín manejó el tema, por lo menos desde el discurso.

Desde el exterior, Quintero manifestó a través de su cuenta de Twitter, en la noche del domingo: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.

Y la misma idea mantuvo en su trino de este lunes, en el que manifestó que las directivas del Atlético Nacional son las que deben encargarse de contratar servicios de vigilancia privada para los partidos. Para ello, el mandatario argumentó que lo avala el artículo 62 del Código de Policía, que trata sobre la seguridad en actividades que involucran aglomeraciones en público complejas.