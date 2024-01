Como se esperaba que sucediera, pues era una decisión sin reversa, este martes 9 de enero se conoció que EPM terminó el contrato laboral a María Camila Villamizar, quien se desempeñaba desde diciembre de 2022 como directora de Gestión Relaciones Gobierno Nacional y era una de las personas más cercanas al exalcalde Daniel Quintero, mano derecha durante gran parte de la pasada administración.

Según fuentes de la empresa, la salida de Villamizar se hizo oficial por medio de correo certificado, pues no se encuentra en Medellín. Ella no había presentado la renuncia voluntaria y aseguró la semana pasada que no le habían pedido formalmente que lo hiciera; luego se supo que era porque estaba en vacaciones.

La compañía indicó que la terminación del contrato forma parte de una decisión administrativa que también incluyó a los directivos Fabio Marín, gerente de Relaciones Externas; Carmen Ángel, gerente Ambiental y Social (e); y Andrés Moreno, vicepresidente de Transmisión y Distribución de Energía.

Fuentes confirmaron que Villamizar y los otros funcionarios tenían un contrato a término indefinido como trabajadores oficiales, por lo cual se les dan todas las garantías respecto a prestaciones sociales y derechos laborales estipulados en la legislación.

Sobre este tema, otro funcionario de la empresa que pidió reserva indicó que las personas salen indemnizadas. “En un caso como el de Villamizar, que tenía salario superior a los $20 millones, la indemnización puede ser cercana a los $70 millones, pero ese valor es como quitarle un pelo a un gato para una empresa como EPM. Además, esas salidas eran necesarias para el bienestar de la empresa”, sostuvo la fuente.

Precedieron varias renuncias

Los de Villamizar, Marín, Ángel y Moreno son los cargos más altos de la lista de terminación de contratos que se conoció este martes, pero trascendió que son 13 nombres en total de diversos niveles, entre los que se encuentra también Javier Darío Fernández, quien era el gerente del programa Trébol.

La terminación del contrato a estos funcionarios se da solo una semana después de que el nuevo gerente de la empresa John Maya aceptara la renuncia de otro grupo de altos cargos entre los que estaban varias personas de la entraña de Quintero.

Una de las primeras renuncias fue la de Wilder Echavarría, quien fungía como vicepresidente Ejecutivo Proyectos e Ingeniería y llegó a EPM tras su paso por la dirección de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), de donde salió salpicado por escándalos de presuntas irregularidades en contratación.

A Echavarría le siguió un grupo que también tenía fichas claves de Quintero. El 2 de enero, Maya aceptó la renuncia a María Cristina Toro, secretaría general; así como a Jhonatan Villada, Mabel López, Carlos Londoño y Martha Lucía Durán, vicepresidentes de Asuntos Legales, Comunicaciones y Relaciones Corporativas, Suministros y Servicios Compartidos y Finanzas e Inversiones, respectivamente.

Después, esa misma semana, renunció Darío Amar Flórez, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología.

La mayoría de estas personas que salen de sus cargos fueron nombradas en la administración pasada en medio de una ola de críticas dentro de la misma compañía, pues muchos entraron incluso a reemplazar a servidores de carácter técnico, con décadas de trayectoria en la empresa que fueron despedidos.

Fue entonces cuando sindicatos, empleados y veedurías ciudadanas catalogaron como una “toma hostil” lo que estaba sucediendo en la empresa, con el argumento de que se estaban tomando decisiones de contratación de personal más basadas en conceptos políticos que técnicos. Y se habló hasta de cargos creados a la medida.

Esto, porque varios de los nombres llegaron directo a la empresa desde dependencias de la alcaldía, algunas del gabinete de Quintero. Es el caso de Villamizar, que fue secretaria privada y de Gobierno y abanderó la hostilidad del gabinete con el excomisionado de Paz Juan Camilo Restrepo, designado alcalde encargado por el expresidente Iván Duque cuando Quintero fue suspendido por presunta participación indebida en política a favor de Gustavo Petro.

O el mismo Echavarría, que llegaba de dirigir la EDU; o Jhonatan Villada, que cayó a EPM directo de la secretaría General de la Alcaldía, o Mabel López, que llegaba de desempeñarse como gerente de Telemedellín, o Javier Darío Fernández, que fue uno de los directores de Ruta N nombrados en la era Quintero.

Para la nueva administración es clara la intención de renovar estos cargos: “Recuperar el carácter técnico de la empresa”.