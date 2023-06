Jóvenes de La Honda denuncian presiones para apoyar evento de Albert Corredor: les tocó hasta echar azadón

Decenas de jóvenes del barrio La Honda, ubicado en el nororiente de Medellín, denunciaron ser víctimas de presiones políticas para apoyar un evento de campaña realizado el pasado fin de semana por el precandidato a la Alcaldía de Medellín Albert Corredor.

El episodio ocurrió entre el pasado viernes y el domingo 11 de junio, cuando jóvenes de ese territorio ubicado en la periferia de Medellín fueron abordados por líderes locales que les exigieron entregar su mano de obra para lo que después se convertiría en un espacio de proselitismo político.

Según explicaron a este diario varios de esos jóvenes, que temiendo retaliaciones pidieron que sus nombres no fueran publicados, el conflicto comenzó días previos al evento de campaña, cuando líderes locales que administran el acceso a la única cancha de fútbol de ese barrio los contactaron para pedirles que les ayudaran a arreglar el terreno de ese escenario, con la amenaza de no volverles a prestar el espacio si no lo hacían.

Temiendo quedarse sin el único lugar en el que pueden practicar deporte y sin contar con mayor información del objetivo de esos trabajos, los jóvenes accedieron a sumarse a la intervención.