Demandaron al Estado colombiano por muerte de una estadounidense en Medellín en 2019

El Estado colombiano fue demandado por presuntamente actuar de manera negligente en el caso de una ciudadana estadounidense que fue encontrada muerta en Medellín hace más de seis años, al parecer en lo que sería un caso de feminicidio. Argumentando que la vida de la ciudadana extranjera no fue protegida pese a denunciar ser víctima de maltrato y advirtiendo que el caso todavía no presenta ningún avance sustancial, una firma de abogados consideró que múltiples instituciones públicas han actuado con negligencia y deben ser sancionadas internacionalmente. El asesinato en cuestión se trata del de una ciudadana identificada como Kelly Knight, quien en 2018 se casó con un guía turístico del que se enamoró durante un viaje a Medellín. Le puede interesar: Defensoría alerta por 129 casos de feminicidios y 4.957 de violencia intrafamiliar en primer trimestre de 2026 La firma IHR Legal, que demandó al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ese caso, sostuvo que el primer indicador de violencia habría ocurrido el 28 de febrero de 2019, cuando Knight tuvo que ser hospitalizada en la Clínica Las Américas de Medellín, presuntamente tras haber sido brutalmente agredida por quien fuera su esposo. Estando allí hospitalizada, la ciudadana estadounidense presentó una denuncia ante las autoridades por violencia doméstica; sin embargo, la mujer no fue puesta bajo protección y volvió a vivir con su pareja.

Según los abogados, uno de los hechos más graves del maltrato hizo que la mujer, quien estaba embarazada de gemelos, tuviera un parto prematuro y perdiera a uno de sus hijos. “Las agresiones físicas incluyeron un episodio que resultó en el parto prematuro y la posterior muerte de sus hijos gemelos— así como amenazas de muerte, control coercitivo sobre todos sus movimientos y sobre su acceso a recursos financieros”, señaló la firma. Lea también: De una puñalada mataron a una mujer en el baño de su casa en Concordia, Antioquia El momento más crítico del caso se sitúa en la noche del 18 de julio de 2019, fecha en la que Knight estaba hospedada con su esposo en un hotel del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.

Según se reconstruyó, los empleados del establecimiento reportaron haber escuchado a la mujer gritar y llamaron a la Policía en busca de ayuda, pero las autoridades nunca llegaron al sitio. En medio de esa situación, según testimonio de una amiga, la mujer habría sido agredida nuevamente e incluso arrastrada por el pavimento de una calle. Siga leyendo: Lo mandaron a la cárcel por el asesinato de su esposa, a quien le prendieron fuego tras el crimen, en el Popular, Medellín Fue al día siguiente, el 19 de julio de 2019, que la ciudadana estadounidense fue encontrada cubierta de sangre, con múltiples señales de maltrato y muerta en su apartamento en Medellín. Además de las presuntas falencias de las diferentes instituciones del Estado para proteger a Kelly desde el momento en que denunció ser víctima de maltrato en un hospital, la firma de abogados argumentó que las investigaciones tras el asesinato estarían acumulando polvo. Según sostuvieron, pese a que las autoridades abrieron una investigación preliminar por el delito de feminicidio, el caso nunca salió de dicha etapa y pasados ya más de seis años y medio no se ha realizado ninguna captura ni se han imputado cargos.