Demandaron al Estado colombiano por muerte de una estadounidense en Medellín en 2019

El Estado colombiano fue demandado por presuntamente actuar de manera negligente en el caso de una ciudadana estadounidense que fue encontrada muerta en Medellín hace más de seis años, al parecer en lo que sería un caso de feminicidio.
Argumentando que la vida de la ciudadana extranjera no fue protegida pese a denunciar ser víctima de maltrato y advirtiendo que el caso todavía no presenta ningún avance sustancial, una firma de abogados consideró que múltiples instituciones públicas han actuado con negligencia y deben ser sancionadas internacionalmente.
El asesinato en cuestión se trata del de una ciudadana identificada como Kelly Knight, quien en 2018 se casó con un guía turístico del que se enamoró durante un viaje a Medellín.
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La firma IHR Legal, que demandó al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ese caso, sostuvo que el primer indicador de violencia habría ocurrido el 28 de febrero de 2019, cuando Knight tuvo que ser hospitalizada en la Clínica Las Américas de Medellín, presuntamente tras haber sido brutalmente agredida por quien fuera su esposo.
Estando allí hospitalizada, la ciudadana estadounidense presentó una denuncia ante las autoridades por violencia doméstica; sin embargo, la mujer no fue puesta bajo protección y volvió a vivir con su pareja.