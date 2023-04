Según le contó Suárez a EL COLOMBIANO, en la madrugada de este martes recibió una tercer amenaza de muerte por Twitter que venía acompañada con un panfleto de las AGC. Por eso, en la madrugada escribío un oficio dirigido al fiscal general Francisco Barbosa y al presidente Gustavo Petro para explicarles su situación y solicitar avances en su proceso dado el riesgo en el que se halla.

“Envié el oficio para que el presidente estuviera enterado y el fiscal Barbosa hiciera algo porque la fiscal que lleva mi caso no ha avanzado en nada en estos casi dos años pese a que tengo un riesgo extraordinario según la UNP. Por eso puse dos peticiones: o que me dieran un esquema de seguridad con camioneta blindada, conductor y escolta, o que en caso de que no pudieran acceder a mi petición, que me brindaran los pasajes para salir del país”, explicó el activista.

Sin embargo, cuando llamó al cónsul del país al que pensaba dirigirse exiliado para comentarle de la nueva amenaza, este le indicó que ya estaba enterado pero que desde el Gobierno Nacional indicaron que se debía frenar el proceso y esperar hasta que la Unidad Nacional de Protección reevalúe su nivel de riesgo, proceso que podría demorar hasta tres meses, según dijo Suárez.