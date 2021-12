Sergio Fajardo le subió la temperatura al discurso, ¿se acabó la tibieza?

El 7 de diciembre, a propósito del Día de las Velitas, Fajardo pidió a sus seguidores de Twitter no hacer una letra F con las velitas esa noche, disfrutar con sus seres queridos y evitar pelear por política. Mientras algunos lo interpretaron como un llamado a no hacer una F de Federico Gutiérrez, otros lo entendieron como una pulla al Pacto Histórico, que invitó a sus seguidores a escribir con velas la P de Petro.

En cuanto a la coyuntura nacional, uno de los temas que ha tocado es el de la muerte de Romaña y El Paisa, exmiembros de las Farc y desertores de la paz. En entrevista con Noticias RCN sostuvo que si bien no le interesa que “ninguna persona se muera”, el mundo de la guerra es así: “Allá entraron, allá murieron en confrontaciones entre ellos, son figuras detestables para nuestro país, le hicieron trampa al Acuerdo de Paz, es doloroso, pero es una lección. A eso conduce la violencia”, dijo. Y dejó claro que no se deben cerrar las puertas a una posible negociación con el ELN, una vez se den las condiciones mínimas entre cada una de las partes.

De igual forma, le contestó a Roy Barreras luego de que este hiciera un comentario sobre él en un debate del Pacto Histórico, organizado por Noticias Caracol y La Silla Vacía.

Publicidad

Juan Roberto Vargas, quien moderaba el espacio, estaba explicando las reglas para responder a una pregunta: “el rojo para decir no, el verde para decir sí o no oprimir ninguno, que también es lícito y es válido”, dijo, a lo que Barreras contestó que “es Fajardo el que no oprime ninguno, nosotros sí decidimos”. No obstante, después de escuchar que la pregunta se refería al ingreso de Luis Pérez al Pacto Histórico, el congresista no se fue por ningún color y guardó silencio.